Подрядчика в Буденновске осудили за мошенничество на 15,5 млн рублей

Суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) директора подрядной организации в Буденновске. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что администрация Буденновска заключила договор со строительной фирмой на ремонт дорог и установку тротуарной плитки. В результате директор фирмы занизил стоимость использованных материалов, а также не организовал выполнение работ. «При этом подсудимый организовал изготовление и подписал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости, содержащие заведомо ложные сведения»,— уточняется в сообщении. Ущерб региональному бюджету составил 15,5 млн руб.

Подсудимому назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

