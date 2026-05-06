Глава минздрава УР: наставничество — самая горячая тема на встрече со студентами

Вопрос наставничества для выпускников медвузов и колледжей остается самой горячей темой на встречах со студентами и ординаторами в Удмуртии. Об этом в Max написал министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Фото: Сергей Багин, Мах

Глава регионального минздрава напомнил, что его прохождение является условием допуска к периодической аккредитации. «При этом молодой специалист даже в период наставничества полноценно работает, не ограничен ни в правах, ни в зарплате»,— написал господин Багин.

Наставничество обязательно для выпускников медвузов и колледжей Удмуртии независимо от формы обучения. Его максимальный срок — три года. Наставничество достаточно пройти один раз. Это можно сделать в медорганизациях, работающих в системе ОМС.

Закон о трехлетнем наставничестве выпускников медицинских образовательных учреждений вступил в силу 1 марта. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это решение поспособствует обеспечению отрасли медработниками. Закон также поддержал и глава Удмуртии Александр Бречалов. Он назвал наставничество обязательным элементом системы здравоохранения, сославшись на советский опыт.

