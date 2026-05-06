В Оренбурге в суд направили дело о преступлениях подростка террористической направленности

В Центральный окружной военный суд направлено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Оренбуржья. Он обвиняется по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, подросток через переписку в мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестными лицами. За 25 тыс. руб. он согласился совершить террористический акт. Вечером 2 июня 2025 года он прибыл к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в переулке Крутом в Оренбурге в жилой зоне. С помощью заранее изготовленной им легковоспламеняющейся жидкости обвиняемый поджег климатический шкаф. Свои действия он снял на телефон и переслал кураторам.

Кроме этого, подросток, являясь участником организации признанной на территории РФ террористической, продолжал ее деятельность. Он активно пропагандировал и распространял ее идеологию среди своих одноклассников и знакомых. Организация «пропагандировала допустимость совершения преступлений с целью массового убийства людей, к которым имеются неприязненные отношения, а также создания опасности массовой гибели и устрашения населения, дестабилизации обстановки в стране».

Обвиняемого задержали, в отношении фигуранта избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева