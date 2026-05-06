В Нижегородской области создадут госсистему инженерного обеспечения для ЖКХ

Минцифры и минэнерго Нижегородской области опубликовали проект постановления о создании региональной государственной информационной системе пространственного развития инженерного обеспечения. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Система потребовалась для поддержки процессов в едином информпространстве подразделений минэнерго и подведомственных учреждений. Она должна повысить надежность работы объектов ЖКХ в отопительный период, обеспечить оперативное информационное взаимодействие органов власти и коммунальных компаний в аварийных ситуациях, а также помочь ускорить подготовку ТЭК к отопительному сезону и получить паспорта готовности.

Также система сократит сроки подготовки, унифицирует документацию тепловых энергоустановок, объединит данные о теплоисточниках, параметрах их работы, гидравлических испытаниях, а также информацию о многоквартирных домах, потребителях, авариях на сетях и плановых работах, отмечается в документе.

Владимир Зубарев