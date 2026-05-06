Экс-министру культуры Ставрополья присвоено звание заслуженного работника культуры РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного работника культуры Российской Федерации бывшему министру культуры Ставропольского края Татьяне Лихачевой. Документ находится на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Татьяны Лихачевой Фото: соцсети Татьяны Лихачевой

Татьяна Лихачева покинула должность в середине апреля текущего года, так как истек срок полномочий. Госпожа Лихачева руководила министерством культуры региона с апреля 2013 года. Она курировала сферу искусства, работу культурных учреждений и развитие профильных проектов на территории края.

Наталья Шинкарева