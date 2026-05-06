В Кировской области на ремонт дорог направят 1,5 млрд рублей

В Кировской области на ремонт дорог местного значения предусмотрено 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В этом году в программу ремонта включено 142 участка общей протяженностью более 72 км. Работы охватывают 74 муниципальных образования, включая Оричевский, Богородский, Немский, Унинский и Тужинский округа.

Жители самостоятельно определяют приоритетные участки для ремонта.

