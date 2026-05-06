В центре и парках Ижевска ограничат продажу алкоголя в День Победы

В столице Удмуртии ограничат реализацию алкоголя 9 Мая. Торговля спиртными напитками будет под запретом рядом с местами проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях в определенное время. Об этом сообщается в документах на сайте горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажу алкоголя запретят вокруг летнего сада им. Максима Горького с 12:00 до 15:00, вблизи парка Космонавтов — с 15:00 до 19:00, на набережной Ижевского пруда — с 17:30 до 22:30.

Также в течение всего дня будет ограничена реализация алкогольной продукции вдоль улицы Пушкинской на участке от улицы Майской до улицы Советской, включая Центральную площадь, Арсенальский квартал и сквер Победы.