Завершилась реконструкция сквера на улице Ленина в Ставрополе

В Ставрополе завершена реконструкция сквера у фонтана на улице Ленина, сообщает пресс-служба думы Ставропольского края.

Как уточняется в сообщении, реализация проекта стала выполненным наказом жителей города. «Главным элементом реконструированного сквера стал световой фонтан. Благоустройство сквера, что напротив «Водоканала», выполнено на территории в 2,5 тыс. кв. м. Обновленное пространство включает удобные пешеходные дорожки, современную уличную мебель и многоуровневую систему освещения»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева