Более сотни детских операций провели на Дону с помощью роботической системы

На Дону специалисты областной детской клинической больницы провели более 100 операций с использованием роботической системы Da Vinci Xi. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Внедрение робот-ассистированных вмешательств в ОДКБ стартовало с середины 2024 года. По данным властей, спектр таких операций постоянно расширяется. В 2026 году впервые в России врачи выполнили серию роботических холецистэктомий с применением Da Vinci Xi — минимально инвазивных операций по удалению желчного пузыря.

Технологические возможности областной детской клинической больницы дают возможность оказывать хирургическую помощь детям из Ростовской области и южных регионов России.

Константин Соловьев