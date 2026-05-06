«Метрострой Северной Столицы» монтирует четвертый щит на шестой линии

АО «Метрострой Северной Столицы» продолжает монтаж четвертого проходческого щита на перегоне «Путиловская» — «Каретная» Красносельско-Калининской линии метро. В настоящее время установлено уже почти половина деталей машины общим весом 190 тонн при общей массе комплекса в 300 тонн. Щит производства Обуховского завода станет шестым работающим под землей Петербурга.

Установлено уже почти половина деталей машины общим весом 190 тонн

Фото: АО «Метрострой Северной столицы» Установлено уже почти половина деталей машины общим весом 190 тонн

На строительстве городской подземки задействованы пять проходческих комплексов. Три из них уже работают на перегоне «Путиловская» — «Каретная», новый щит станет четвертым на этом участке.

