«Метрострой Северной Столицы» монтирует четвертый щит на шестой линии
АО «Метрострой Северной Столицы» продолжает монтаж четвертого проходческого щита на перегоне «Путиловская» — «Каретная» Красносельско-Калининской линии метро. В настоящее время установлено уже почти половина деталей машины общим весом 190 тонн при общей массе комплекса в 300 тонн. Щит производства Обуховского завода станет шестым работающим под землей Петербурга.
На строительстве городской подземки задействованы пять проходческих комплексов. Три из них уже работают на перегоне «Путиловская» — «Каретная», новый щит станет четвертым на этом участке.