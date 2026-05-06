«Он вывел фигуративное искусство за пределы узнаваемых форм»

Ушла одна из легенд современного мирового искусства Георг Базелиц — выдающийся художник послевоенной Германии и один из лидеров неоэкспрессионистского движения 1980-х. Он скончался в возрасте 88 лет. Базелиц ворвался в немецкое художественное сознание в 1960-х годы, продемонстрировав формальную жесткость, подкрепленную мучительными сюжетами. Его прорывная серия «Герои» изображает раздутые, угловатые фигуры, балансирующие на разрушенных зданиях и поваленных флагах. В его представлении послевоенное немецкое общество предстает грубым и напряженным, как обнаженная мышца. Затем последовала серия «Перелом», в которой дровосеки и жертвы разорваны на полосы и сшиты обратно в мифические германские леса — «раненые пейзажи», как он их описывал.

Базелиц вывел фигуративное искусство за пределы узнаваемых форм, перейдя к абстракции, и это стало его знаменитым достижением, перевернув саму среду: его эксперименты достигли кульминации в фирменных перевернутых портретах и пейзажах, оба жанра идеально подходили для его уникального анализа мужественности.

Ханс-Георг Бруно Керн родился в 1938 году в Дойчбазелице, деревне под Дрезденом, в разгар нацизма. В 1957 году его исключили из художественной школы, после чего в 1961 он переехал в Западный Берлин. И взял в качестве псевдонима окончание названия родной деревни. Он вспоминал: «Можно было писать реалистично или абстрактно. Реализм был связан с социализмом, а абстракция означала поддержку капитализма». Он не признавал заслуги женщин-художниц. Его цитаты: «Женщины не очень хорошо рисуют» и «Рынок не лжет». Во время пандемии выступал ярым антиваксером. «Ужасные истории о COVID-19 — полная чушь»,— говорил Базелиц.

В интервью, взятых в конце жизни, он часто возвращался к своему прошлому, ретроспективно связывая начало своего творческого пути с разрушением Дрездена бомбардировками союзников в начале 1945 года. «То, что я делаю, — это настоящая меланхолия. Быть антиутопистом означает лишь выдумывать плохое будущее. Утописты выдумывают рай, а антиутописты — ад. Но и то, и другое — будущее. А моя позиция далека от этого. Я не заглядываю в будущее»,— считал Базелиц.

Дмитрий Буткевич