Спроси любого из нас: что он знает об автопромышленности Португалии? Просто пожмут плечами даже те, кому довелось посетить эту маленькую симпатичную страну. Между тем автомобилестроение — один из ключевых секторов экономики страны. В Португалии работают заводы Toyota, Peugeot-Citroen и конечно же Volkswagen. А есть ли там свои автомобильные бренды? С конца 1970-х и до начала века нынешнего в Португалии успешно трудилась компания UMM. Эта марка из Лиссабона производила брутальные внедорожники. Внешне это было что-то среднее между Land Rover Defender и мерседесовским Unimog. Машина славилась своей надежностью и проходимостью, успешно участвовала в ралли-рейдах «Дакар». Примерно тогда же на слуху был местный бренд Portaro, который, как можно догадаться из названия, производил в Португалии по лицензии румынские внедорожники ARO — тоже по-своему, легендарные машины.

А о суперкарах из Португалии вы что-нибудь слышали? Так вот, есть шанс, что теперь услышите. Компания Adamastor из Порту представила свой первый гиперкар — модель Furia. Автомобиль оснащен 3,5-литровым твин-турбо V6 от Ford GT мощностью более 650 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает около 3,5 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Машина создается с прицелом на гоночную трассу, но предполагает и версии для дорог общего пользования.

Furia — это полностью оригинальная конструкция, главный акцент которой сделан на аэродинамику и низкий вес. Он у «Фурии» чуть больше тонны. Кузов выполнен полностью из углепластика, а под днищем установлены два вентиляционных канала Вентури для создания прижимной силы. Предполагается, что тираж Adamastor Furia будет ограничен всего шестью десятками экземпляров. На всех желающих машин, вероятно, не хватит, но главное не это. Сегодня, похоже, все уже смирились с тем, что автомобильный масс-маркет будет весь за «китайцами». И, пожалуй, единственный сегодня способ заявить о себе на ниве автомобилестроения —это сконструировать и построить спорткар, как это сделала маленькая фирма Adamastor из города Порту.

Дмитрий Гронский