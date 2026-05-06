Петербургские таможенники нашли экстремистскую литературу в партии детских книг из Британии

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни обнаружили экстремистские материалы среди партии детской литературы, поступившей из Великобритании. Товар был оформлен на Шушарском таможенном посту. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Инспекторы выявили в коробках 28 изданий экстремистского содержания на английском и немецком языках

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Инспекторы выявили в коробках 28 изданий экстремистского содержания на английском и немецком языках

Согласно транзитной декларации, в Россию ввозились детские книги, словари, карточки и плакаты общим весом 12,7 тонны. Заявленная стоимость — около 140 тысяч фунтов стерлингов. Однако при досмотре инспекторы выявили в коробках 28 изданий экстремистского содержания на английском и немецком языках.

Отправителем значилась британская компания, получателем — российская организация, специализирующаяся на продаже иноязычной литературы и педагогической публицистики.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятая продукция содержит информацию, запрещенную к распространению на территории РФ. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС (ст. 16.3 КоАП РФ). Запрещенные товары не будут выпущены в свободное обращение. Расследование продолжается.

Карина Дроздецкая