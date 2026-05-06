В Ростовской области выплаты к 9 Мая получили 168 ветеранов

В Ростовской области единовременные выплаты получили 168 жителей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по региону.

Размер выплаты составил 10 тыс. руб. Как уточнили в ведомстве, средства перечислены автоматически, ветераны получили их вместе с пенсией за апрель 2026 года. Кроме того, единовременную выплату также назначили ветеранам, проживающим на территории Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики.

Константин Соловьев