Первый лесной пожар зафиксирован в Нижегородской области в сезоне 2026 года

В Нижегородской области с начала 2026 года зафиксирован первый лесной пожар. Его площадь составила 0,03 га, следует из сводки ФБУ «Авиалесоохрана» за 5 мая.

В областном минлесхозе уточнили, что пожар произошел на территории городских лесов Дзержинска.

Всего в Приволжском федеральном округе с начала года произошло 27 лесных пожаров, огнем пройдено 274,45 га. Наиболее значительные лесные пожары зафиксированы в Оренбургской области, их площадь составила 191,5 га.

Как писал «Ъ-Приволжье», в нижегородских лесах с конца апреля введен особый противопожарный режим.

Галина Шамберина