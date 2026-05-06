Объем продаж лекарств на Ставрополье упал на 13% в I квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года жители Ставропольского края приобрели 19,5 млн упаковок лекарств, что на 13,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда продажи достигли 22,6 млн упаковок, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на маркетинговое агентство DSM Group.

Несмотря на заметное снижение объемов продаж, расходы ставропольцев на медикаменты в январе-марте 2026 года увеличились на 3%, составив 8,1 млрд руб. против 7,8 млрд руб. в первом квартале 2025 года.

Анализ структуры расходов показал, что наибольшая доля продаж в денежном выражении пришлась на препараты для лечения сахарного диабета, которые составили 6% от общего объема. На втором месте оказались препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин, с долей 5,8%. Третью позицию заняли противовоспалительные и противоревматические средства — их доля составила 5,5%. Далее следуют назальные препараты (3,9%), анальгетики (3,3%) и противовирусные препараты для системного применения (также 3,3%). Замыкают первую десятку антибактериальные препараты (3,2%), психоаналептики (3,1%), антикоагулянты (3,1%) и средства для устранения симптомов простуды и кашля (2,6%).

Снижение объемов продаж лекарств может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, экономическая ситуация в стране продолжает оказывать влияние на покупательскую способность граждан. Инфляция и рост цен на товары первой необходимости заставляют людей пересматривать свои расходы. Во-вторых, возможно, что часть населения стала более осмотрительно подходить к покупке медикаментов, предпочитая использовать более доступные альтернативы или отказываясь от ненужных препаратов.

На фоне снижения объемов продаж в Ставропольском крае стоит отметить и рост расходов на лекарства. Это может свидетельствовать о том, что жители региона начали делать выбор в пользу более дорогих или необходимых для здоровья препаратов. Например, рост интереса к средствам для лечения диабета может быть связан с увеличением числа пациентов с этим заболеванием.

Сравнение с соседними регионами также подчеркивает интересную динамику. В Ростовской области за тот же период жители потратили на лекарства 12,6 млрд руб., что на 13% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это говорит о том, что в соседних регионах наблюдается другая тенденция – рост объемов продаж медикаментов.

Станислав Маслаков