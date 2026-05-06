За две недели за благоустройство проголосовали более 101 тыс. екатеринбуржцев

Более 101 тыс. человек в Екатеринбурге приняли участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в городской администрации. За две недели со старта около 10 тыс. голосов (10%) набрал парк «Семь ключей» в Железнодорожном районе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Особо охраняемая природная территория в границах улиц Техническая — Дружининская — Строителей — Ангарская площадью 16 га представляет собой сосновый лес с деревьями возрастом до 80 лет. Всего здесь произрастает 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных. В парке имеются скамейки, воркаут-зона и пешеходные дорожки. Здесь часто отдыхают жители, а у школьников и студентов в парке проводят уроки физкультуры.

При победе «Семи ключей» в голосовании в парке создадут зоны для тихого и активного отдыха, культурных мероприятий, детских игр и дрессировки собак. Проект также предусматривает строительство велодорожек, лыжни и парковки.

Для получения федерального финансирования на благоустройство Екатеринбургу необходимо набрать еще около 189 тыс. голосов.

Проголосовать за одну из 17 предложенных площадок в Екатеринбурге можно с 21 апреля до 12 июня на госуслугах или через волонтеров. Ранее более 8 тыс. жителей города проголосовали за Преображенский парк в Академическом районе.

