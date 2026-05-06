В Ленобласти и еще шести регионах задержали пособников террористов

Сотрудники ФСБ России задержали семь человек, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мероприятия прошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Амурской, Астраханской, Рязанской, Томской и Ленинградской областях. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В числе задержанных — четверо граждан России и один иностранный гражданин. Они действовали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. По заданию украинских спецслужб фигуранты собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и российских военнослужащих — для подготовки диверсий. Координация велась через Telegram.

Помимо этого, в Кингисеппе (Ленинградская область), Чите и Томске задержаны россияне, которые в соцсетях и Telegram оправдывали атаки ВСУ на объекты ТЭК, теракт на Крымском мосту и призывали к диверсиям на транспортных объектах РФ.

Против задержанных возбуждены уголовные дела, в том числе по статьям о приготовлении к теракту, содействии диверсиям, незаконном обороте взрывчатки, участии в террористической организации, неправомерном доступе к персональным данным и публичном оправдании терроризма.

В ФСБ подчеркнули, что пособникам украинских спецслужб по совокупности преступлений грозит пожизненное лишение свободы. Пропаганда терроризма через интернет также предусматривает длительные сроки.

Карина Дроздецкая