Ярославский министр рассказала о ситуации с рождаемостью

В Ярославской области суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составил в 2025 году 1,221. Об этом сообщила министр труда и социальной поддержки Надежда Биочино на заседании постоянной комиссии по социальной политике в муниципалитете Ярославля. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2024 году коэффициент составлял 1,275, в 2023-м — 1,316.

«Население наше стареет. Мы с вами очень плохо прирастаем молодым населением. Нам миграция не помогает, к сожалению. Суммарный коэффициент рождаемости у нас падает, в прошлом году он достиг критического уровня. По последним данным, которые пришли в апреле от Росстата, наш суммарный коэффициент рождаемости — 1,221»,— сказала госпожа Биочино.

СКР — коэффициент, который показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода, начиная с 15 до 50 лет. Для сохранения численности населения на одном уровне СКР должен составлять 2,1 на одну женщину. По данным ЕМИСС, самый высокий коэффициент в Ярославской области за последние 10 лет был зафиксирован в 2016 году — 1,708.

Алла Чижова