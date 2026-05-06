Сложный отопительный сезон окончательно завершился в Белгороде

С 6 мая завершился отопительный сезон для социальных учреждений Белгорода — школ, детских садов, больниц и поликлиник. Об этом объявили в городской администрации. Накануне мэрия опубликовала постановление о завершении отопительного периода. Жилые дома были отключены от тепла намного раньше, таким образом теперь теплоноситель официально отключен для всех потребителей.

По данным мэрии, из-за многократных ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре за прошедший зимний период в Белгороде 17 раз вынужденно перезапускали систему отопления. Отключения электроэнергии в результате повреждений энергообъектов привели к сотням гидроударов в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, многочисленным технологическим нарушениям на сетях. Уже замены около 450 м поврежденных трубопроводов.

«Предстоит выполнить значительный объем работ в связи со сложным отопительным сезоном»,— резюмировали в городской администрации.

Специалисты РИР «Энерго» — «Белгородская генерация» ведут реализацию программы ремонта и модернизации теплоэнергетического комплекса. По информации предприятия, работы охватят Белгород, Губкинский городской округ, а также Валуйский и Волоконовский округа. К осени планируют подготовить 112 теплоисточников, проверить на прочность более 1 тыс. км теплосетей и заменить свыше 9 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. В Белгороде основные работы по замене сетей пройдут на улицах Привольной, Некрасова, Чумичова и Щорса.

Отопительный сезон для жилого фонда Белгорода завершился 3 апреля. Как сообщал «Ъ-Черноземье», город стал вторым областным центром в Черноземье, где выключили отопление. Воронеж опередил его на один день. Однако в Воронеже 21 апреля объявили о повторном пуске тепла в связи с установившейся холодной погодой. Окончательно отопление в городе отключили 5 мая.

Денис Данилов