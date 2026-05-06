Клад начала XX века нашли в станице Старочеркасской

В апреле археологи на территории объекта культурного наследия «Черкасский городок XVI-XIX вв.» обнаружили клад из бронзовой посуды, спрятанный в начале XX века. Об этом в своем канале Max сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Официальный канал в Max замгубернатора Ростовской области Андрея Фатеева Фото: Официальный канал в Max замгубернатора Ростовской области Андрея Фатеева Следующая фотография 1 / 2 Фото: Официальный канал в Max замгубернатора Ростовской области Андрея Фатеева Фото: Официальный канал в Max замгубернатора Ростовской области Андрея Фатеева

Как уточняется в сообщении, среди находок — три больших бронзовых таза и миска, предположительно, серебряная. «Опрос местных старожил показал: здесь когда-то жила казачка Мартынова. Во время прихода «красных» в Старочеркасскую пожилая женщина собрала у себя все ценное и бросила в колодец. Больше века ходили слухи о кладе Мартыновой, и вот наконец его обнаружило археологическое общество «Наследие»,— отметил господин Фатеев.

Наталья Шинкарева