Астраханский девелопер «Разум» построит три высотки на 1,6 га в Екатеринбурге

Астраханский девелопер «Разум» построит еще три высотки в Екатеринбурге. Компания приобрела у «Брусники» участок площадью 1,6 га, сообщили в пресс-службе «Разума».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Разум" из Астрахани купил участок в Екатеринбурге под три высотки

Фото: Марина Окорокова "Разум" из Астрахани купил участок в Екатеринбурге под три высотки

Фото: Марина Окорокова

Участок между улицами Павлодарская и Можайского предназначен для жилой застройки. Предварительно, «Разум» возведет три башни от 20 до 22 этажей общей площадью 33,1 тыс. кв. м с двором на стилобатной части.

Ранее «Разум» купил площадку в Академическом районе Екатеринбурга. Там девелопер планирует реализовать проект из шести домов высотой от 17 до 21 этажа с благоустроенным двором, паркингом и коммерческой инфраструктурой на первых этажах.

«Разум» — федеральная девелоперская компания. Основана в 2013 году в Астрахани.

Марина Окорокова