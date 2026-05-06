Жителя Новороссийска осудят за причинение тяжкого вреда работнику организации

Житель Новороссийска обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно материалам следствия, осенью 2025 года работник акционерного общества, являясь лицом, на которого возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, не обеспечил сотрудника передвижной площадкой с лестницей для осуществления высотных работ. По данным прокуратуры, работник компании упал с высоты и получил телесные повреждения, которые классифицировали как тяжкий вред здоровью.

Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Новороссийска. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В рамках санкции инкриминируемой статьи работнику акционерного общества может грозить наказание до одного года лишения свободы.

Кристина Мельникова