Жителя Новороссийска осудят за причинение тяжкого вреда работнику организации
Житель Новороссийска обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Согласно материалам следствия, осенью 2025 года работник акционерного общества, являясь лицом, на которого возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, не обеспечил сотрудника передвижной площадкой с лестницей для осуществления высотных работ. По данным прокуратуры, работник компании упал с высоты и получил телесные повреждения, которые классифицировали как тяжкий вред здоровью.
Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Новороссийска. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В рамках санкции инкриминируемой статьи работнику акционерного общества может грозить наказание до одного года лишения свободы.