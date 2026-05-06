Замдиректора «УралЭкоСервис» получит 900 тыс. рублей за травму на рабочем месте
Октябрьский районный суд назначил компенсацию заместителю директора по трудовому договору компании «УралЭкоСервис» за травмирование на рабочем месте. Компания должна будет выплатить ему 900 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Суд установил, что замдиректора устроился в ООО ПК «УралЭкоСервис» в мае 2025 года. Его рабочее место находилось в производственном цехе в пер. Низовой — 8 августа он узнал, что через некоторое время с территории производства будет вывозиться мусор. Замдиректора решил проверить подъезд к мусорному контейнеру, но когда подошел, заметил, что из контейнера что-то торчит. Поднявшись по технологической лестнице на контейнере, он упал спиной на асфальт.
В больнице выяснили, что замдиректора получил ушиб головного мозга легкой степени, субарахноидальное кровоизлияние, ушибленную рану головы, компрессионный сгибательный перелом тел позвонков. Эти повреждения относятся к категории тяжелых. Работодатель не стал проводить расследование несчастного случая, а факт происшествия отрицался. Пострадавший обратился в госинспекцию труда в Свердловской области в связи с сокрытием работодателем несчастного случая. Согласно заключению инспекции, в «УралЭкоСервис» были выявлены многочисленные нарушения требований охраны труда.
Прокурор потребовал признать несчастный случай производственным. Суд удовлетворил требования и, помимо компенсации морального вреда, возложил на работодателя обязанность составить и утвердить акт о несчастном случае на производстве.