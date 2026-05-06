Эксплуатацию опасных объектов без лицензии выявили у завода в Дзержинске

Волжско-Окское управление Ростехнадзора по обращению гражданина о возможной незаконной деятельности внепланово проверило ООО «Акрима» в Дзержинске Нижегородской области. Предприятие занимается производством полиэфирных смол, сообщили в ведомстве.

В результате инспекторы выявили два нарушения. Так, у организации нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов. Кроме того, нет положительного заключения экспертизы промбезопасности на здание корпуса №273.

Компании выдали предписание об устранении нарушений, на должностное лицо составили протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности…»).

Галина Шамберина