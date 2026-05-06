В Екатеринбурге открылась выставка о знаковых уральских рок-коллективах

В Екатеринбурге во Дворце творчества детей (Дом пионеров) открылась новая выставка «Где зарождалась музыка бунтарей», организованная библиотекой им. Белинского. Экспозиция расположилась на небольшом пространстве на втором этаже Дворца. Выставка представляет собой компиляцию из архивных фотографий, статей, репортажей и интервью о легендах уральского рока: «Чайф», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации», «ТОП», «Наутилус Помпилиус». Выставка приурочена к Году уральского рока — в течение года в честь юбилея свердловского рок-клуба запланированы квартирники, постановки двух мюзиклов, выпуск трибьют-альбома

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Библиотека им. Белинского Фото: Библиотека им. Белинского

«Начинавшийся с художественной самодеятельности и школьных концертов свердловский рок в конечном итоге получил признание многомиллионной аудитории. Экспозиция раскрывает его «географию»: знаковые адреса, репетиционные и концертные площадки. Фрагменты газет 1960–1990-х годов складываются в пеструю мозаику будней тех, кто тогда и не помышлял о месте на музыкальном Олимпе», — сообщили в библиотеке им. Белинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Библиотека им. Белинского Фото: Библиотека им. Белинского

Хронология выставки начинается с 1960-х годов, когда рок только начинал проникать в город. Подобной музыкой начинала увлекаться молодежь. Вскоре, подрастая, она сама начала писать песни. В газетах того времени описывались повседневность музыкантов, их проблемы с инструментами и возможными местами сбора. В целом, первый рок-концерт с репертуаром только из собственных песен прошел в 1975 году на территории Дома пионеров. Выставка не ограничивается пересказом событий тех лет. Наглядно, на примерах из выдержек из газет тех лет, она показывает, как зарождался рок на Урале.

Посетить выставку можно до 18 мая.

Алексей Буров