Прибыль Корпорации развития Удмуртии в 2025 году увеличилась в 5,6 раза

Чистая прибыль Корпорации развития Удмуртии (КРУР) за 2025 год составила 8,2 млн руб. Это в 5,6 раза больше, чем в 2024-м. Такие данные содержатся в отчете о финансовых результатах компании на «СПАРК-Интерфакс». В 2023-м убыток КРУР составлял 3 млн руб.

КРУР — государственный институт, занимающийся, в частности, привлечением инвестиций в Удмуртии, финансовой поддержкой субъектов МСП, их консалтингом и выводом на экспорт. АНО было зарегистрировано в 2013 году. Сейчас Корпорацией руководит Эмиль Бикмеев.