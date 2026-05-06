На Урале вынесли приговор поставщикам суррогата, из-за которого погибли 9 человек

Алапаевский городской суд вынес приговор по делу о суррогатном алкоголе, от которого пострадали 14 человек, из них 9 скончались. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 6 человек: три женщины и трое мужчин. В отношении еще трех предполагаемых соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Суд установил, что в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года подсудимые занимались оборотом спиртосодержащей продукции с содержанием метанола в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Контрафакт распространялся на территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра).

В декабре 2021 года употребление опасного алкоголя привело к отравлению 14 человек, девять из которых скончались — пятеро жителей Свердловской области и четверо жителей ХМАО-Югры. Производство суррогатного алкоголя, как установлено следствием, велось на территории Алапаевского района.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях суд признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший смерть двух и более лиц по неосторожности) и п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (оборот немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере).

Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти лет шести месяцев до девяти лет с отбыванием в колонии общего режима. Женщины получили от трех до четырех лет лишения свободы условно с испытательными сроками от двух до трех лет. Суд также удовлетворил гражданский иск в пользу семи потерпевших.

Полина Бабинцева