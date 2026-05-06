Мэрию Ставрополя могут оштрафовать за нарушения в закупках на 50 млн рублей

Администрация Октябрьского района Ставрополя оказалась в центре скандала из-за нарушений, допущенных при проведении закупки на благоустройство города, сумма которой составляет около 50 млн руб., сообщает пресс-служба краевого управления Федеральной антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Речь идет о первом этапе работ по созданию туристического центра, который должен соответствовать требованиям туристского кодекса. Благоустройство затрагивает участок улицы Шаумяна — от улицы Голенева до улицы Казачьей. В рамках контракта подрядчик обязан установить архитектурные формы, видеокамеры и элементы освещения.

По информации УФАС, администрация неправильно оформила документацию, указав, что контракт касается только выполнения работ. Однако в смете четко прописано, что подрядчик должен не только осуществлять строительные работы, но и поставлять оборудование, включая камеры видеонаблюдения и видеорегистратор. Это обстоятельство влечет за собой обязательство заказчика ограничить допуск иностранной продукции, что администрация не сделала.

Кроме того, в описании объекта закупки отсутствуют сведения о поставляемом оборудовании и соответствующих кодах Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Такие упущения квалифицируются как нарушение закона о контрактной системе. В результате УФАС выдало администрации предписание о необходимости исправления документации. Чиновникам грозят штрафы за данные нарушения.

Согласно действующему законодательству, подобные несоответствия могут привести к серьезным последствиям для должностных лиц. Штрафы могут достигать значительных сумм, что ставит под сомнение эффективность контроля за расходованием бюджетных средств на уровне местных властей. Важно отметить, что подобные случаи не являются единичными и подчеркивают общую проблему с соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в РФ.

Станислав Маслаков