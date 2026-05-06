В психбольницу отправили уральца, связавшегося с террористическим объединением

Свердловский областной суд обязал жителя Новоуральска Александра Рыжкова пройти принудительное лечение в психиатрическом стационаре, освободив его от уголовного преследования по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он обвинялся по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что уралец связался с консульством иностранного государства для получения политического убежища. За это он предложил предоставить данные и фотографии с закрытого предприятия. Также он установил контакт с украинским военизированным объединением «Легион "Свобода России"» (признан террористической организацией и запрещен в России).

В дальнейшем Александра Рыжкова задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области. Уголовное преследование в его отношении было прекращено в связи с состоянием здоровья.

Ирина Пичурина