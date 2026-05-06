Верховный суд КЧР изменил приговор экс-начальнику ставропольского ГИБДД

Верховный суд Карачаево-Черкесии рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу защиты на приговор Черкесского городского суда в отношении бывшего начальника ГИБДД главного управления МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Ранее Сафонов был признан виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также по ряду эпизодов 290 УК РФ (получение взяток).

Апелляционная инстанция внесла изменения в решение городского суда. В частности, суд уточнил назначение дополнительного наказания в виде запрета занимать определенные должности в правоохранительных органах за преступления, предусмотренные п.п. «а», «в» ч.ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ. Кроме того, из приговора была исключена ссылка на получение членами преступного сообщества взятки в размере почти 19,5 млн рублей. Суд установил, что общая сумма полученных взяток составила более 21,8 млн руб. Кроме того, из описательной части убрали указание на совершение преступления совместно с фигурантами, заменив его на формулировку о совершении деяния с иными лицами, чьи дела выделены в отдельное производство. Из числа доказательств исключены ссылки на отдельные процессуальные документы.

В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что суд 12 мая 2025 года приговорил Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 млн руб., лишению звания полковника полиции и запрету на госдолжности в силовых структурах на 12 лет. Экс-глава ГИБДД вину не признал, но отбывает срок в колонии Мордовии. Его адвокаты 24 февраля 2026 года добились частичного успеха в апелляции: пятый кассационный суд отменил часть решений, но приговор в целом устоял. Алексей Сафонов продолжает оспаривать вердикт в высших инстанциях.

Константин Соловьев