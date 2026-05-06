Брошенные самокаты в Сыктывкаре будут отправлять на штрафстоянки

Администрация Сыктывкара разработала проект постановления, который вводит механизм принудительной эвакуации самокатов с тротуаров на штрафные стоянки. Причиной стал рост числа аварий с участием СИМ и хаотичная парковка, мешающая пешеходам и коммунальным службам. Документ прошел стадию общественных обсуждений.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из пояснительной записки, до настоящего времени в столице Коми отсутствовали правила, позволяющие городским властям перемещать брошенные средства индивидуальной мобильности. Новый регламент устанавливает ответственность операторов за нарушения правил благоустройства, определяет порядок хранения изъятой техники и возврата ее собственникам после оплаты расходов.

Реализация проекта не потребует бюджетных ассигнований, поскольку все затраты на эвакуацию и хранение лягут на владельцев сервисов проката.

Кирилл Конторщиков

