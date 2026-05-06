ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в ряде городов РФ, включая Ижевск

ФСБ задержала пятерых пособников спецслужб Украины, которые, находясь в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани, собирали для иностранной разведки данные об объектах оборонно-промышленного комплекса и участниках СВО для совершения диверсий. Как сообщает ЦОС ведомства, их деятельность координировалась через Telegram.

Один из задержанных является иностранцем. На них завели уголовные дела по ряду статей, в том числе по признакам подготовки к теракту, содействии диверсионной деятельности, приобретения взрывных устройств, участия в деятельности террористической организации и незаконной передачи персональных данных (ст. 205, 281.1, 222.1, 205.5 и 22.1 УК). По совокупности преступлений предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержаны граждане, публиковавшие в соцсетях и Telegram посты с оправданием атак Украины с использованием БПЛА и ракетных систем по объектам топливно-энергетического комплекса, а также теракта на Крымском мосту. Они также призывали к диверсиям на транспортных сетях. Возбуждены уголовные дела о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).