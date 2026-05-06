Оборот розничной торговли в Удмуртии достиг 127 млрд рублей за январь—март

Оборот розничной торговли в Удмуртии составил 127,6 млрд руб. в январе—марте. Это в сопоставимых ценах на 7,7%% больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате. Цены на потребительские товары за указанный период выросли на 5,3%.

Основную долю оборота в рознице обеспечили организации, не относящиеся к субъектам МСП, — 54,5%. Самозанятые и ИП заняли 27% рынка, малые и микропредприятия — 16,3%, субъекты среднего предпринимательства — 1,7%. Еще 0,5% оборота пришлось на торговлю товарами на рынках и ярмарках.

В топе регионов ПФО по росту оборота розницы в январе—марте Удмуртия заняла второе место. Возглавляет рейтинг Башкортостан (+9%).

Оборот оптовой торговли в Удмуртии, в январе—марте составил 137,3 млрд руб. Это в сопоставимых ценах на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что оборот организаций Удмуртии в первом квартале составил 620,5 млрд руб., за год показатель вырос на 5%.

Три четверти организаций оптовой торговли Удмуртии оценили свое экономическое положение в первом квартале как «удовлетворительное». Главными сдерживающими факторами руководители таких предприятий назвали неплатежеспособность покупателей (на нее пожаловались 44% бизнесменов) и высокий уровень налоговой нагрузки (38%). Индекс предпринимательской уверенности в отрасли увеличился на 1,7 п.п. Однако этот показатель остался отрицательным — минус 4,6 п. п.

В розничной торговле индекс предпринимательской уверенности в первом квартале составил минус 7,9 п. п. За год этот показатель упал на 3,1 п. п. Основной фактор, сдерживающий развитие бизнеса в рознице, считают бизнесмены, — высокий уровень налогов (51%).