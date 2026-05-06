В Ростове арестовали автомобили должников на 39 млн рублей

В ходе рейдовых мероприятий в Ростове-на-Дону судебные приставы выявили и арестовали 44 транспортных средств, которые принадлежат должникам. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У всех должников имелись задолженности по исполнительным производствам имущественного характера. «Составлено 44 акта описи и ареста транспортных средств на общую сумму 39,3 млн руб.»,— отмечается в сообщении. Мероприятия проходили с использованием системы видеофиксации «Кордон».

Наталья Шинкарева