В Ростове арестовали автомобили должников на 39 млн рублей
В ходе рейдовых мероприятий в Ростове-на-Дону судебные приставы выявили и арестовали 44 транспортных средств, которые принадлежат должникам. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Ростовской области.
У всех должников имелись задолженности по исполнительным производствам имущественного характера. «Составлено 44 акта описи и ареста транспортных средств на общую сумму 39,3 млн руб.»,— отмечается в сообщении. Мероприятия проходили с использованием системы видеофиксации «Кордон».