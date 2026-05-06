В Избербаше 16-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в столб, трое детей в больнице

В Избербаше вечером 5 мая произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя и двух его пассажиров-подростков, сообщает госавтоинспекция Дагестана.

Около 23:30 на улице Чайковского 16-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на обочину встречного направления и врезался в столб линии электропередачи. Все трое участников ДТП — водитель и двое мальчиков 14 лет — получили травмы и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, ключевой причиной аварии стала потеря управления автомобилем. Формулировка Госавтоинспекции указывает, что машина сначала ушла с дороги, а затем на высокой для этого участка скорости ударилась о препятствие. В таких случаях обычно проверяют не только действия водителя, но и состояние дороги, освещение, техническое состояние автомобиля и то, был ли водитель достаточно опытен для ночной поездки с пассажирами.

За рулем находился 16-летний подросток, который не имеет права самостоятельно управлять автомобилем, а в салоне ехали еще двое несовершеннолетних. Это делает ДТП не просто бытовым дорожным эпизодом, а примером грубого нарушения правил допуска к вождению и очевидного родительского контроля, который, судя по всему, не сработал. Для небольшого города такая поездка в ночное время особенно опасна: на городских улицах меньше внешнего контроля, а любая ошибка на скорости быстро приводит к тяжелым последствиям.

За последнюю неделю региональная Госавтоинспекция сообщала о 33 ДТП, в которых погибли 11 человек и пострадали 34, включая пятерых детей. Отдельно ведомство также отчитывалось о сотнях пресеченных выездов на встречную полосу, что показывает масштаб проблемы с дисциплиной водителей на дорогах республики.

Станислав Маслаков