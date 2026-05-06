В Тольятти силовики нашли у преподавателя 2,3 кг наркотиков

В Самарской области вынесен приговор 38-летнему жителю Тольятти за организацию крупного канала сбыта синтетических наркотиков. Он признан виновным в преступлениях по ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сызранский городской суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,— говорится в сообщении.

Кроме того, у фигуранта уголовного дела конфискованы в доход государства автомобиль марки Datsun и два мобильных телефона, которые он использовал в преступных целях. Приговор вступил в законную силу.

Силовики задержали подозреваемого на территории Сызрани. При личном досмотре у него изъяли 31 грамм метилэфедрона. В салоне автомобиля Datsun, на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили еще 300 граммов расфасованного синтетического наркотика. Основная же часть «товара» хранилась в гараже, где оперативники нашли пакет с наркотиками общей массой около 1,5 кг.

Также в мобильном телефоне злоумышленника были обнаружены фотографии с координатами тайника-закладки в Тольятти. Полиция выехала на место и изъяла еще 500 граммов мефедрона, которые были спрятаны у дерева. Таким образом, общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 2,3 кг.

Следствие установило, что фигурант не имеет судимости. До последнего времени он работал преподавателем. Увидев в интернете объявление о «легком заработке», обвиняемый согласился распространять наркотики на территории Тольятти и Сызрани. Противоправную деятельность он вел с июня по август 2025 года.

Георгий Портнов