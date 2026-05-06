Грузооборот Мурманского порта упал на 33% за четыре месяца

АО «Мурманский морской торговый порт» за январь-апрель 2026 года обработало 2,6 млн тонн грузов — на 33% меньше аналогичного периода 2025 года. Доля угля в номенклатуре сократилась с 87% до 75%, при этом перевалка железорудного концентрата выросла вдвое. В компании связывают снижение с системным спадом интереса экспортеров к северо-западному направлению, сообщает РБК.

Порт продолжает реализацию стратегии по трансформации грузовой базы на фоне падения экспортных поставок энергетического угля. Объемы перевалки железорудного концентрата за год выросли вдвое: с 326,3 тыс. тонн в январе-апреле 2025 года до 663,4 тыс. тонн в 2026 году. Его доля в структуре грузооборота увеличилась с 8% до 24%.

Грузооборот порта последовательно снижается в течение нескольких лет. Длинное транспортное плечо доставки в сочетании с действующими железнодорожными тарифами делает дальневосточные терминалы более привлекательными для экспортеров. За шесть лет объемы перевалки угля в ММТП упали на 60%: если в I квартале 2020 года порт принял 3,8 млн тонн, то в январе-марте 2026 года — лишь 1,5 млн тонн.

