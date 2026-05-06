В Курской области за сутки при атаках ВСУ пострадали два человека и заправка

За минувшие сутки при атаках ВСУ на Курскую область пострадали двое мужчин в возрасте 29-ти и 44-х лет. Оба получили ранения в результате удара ВСУ по заправке во Льгове. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки ВСУ на заправку во Льгове

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Последствия атаки ВСУ на заправку во Льгове

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Обоих пострадавших доставили в областную больницу. У 29-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, ранения рук и ног, закрытую черепно-мозговую травму. У 44-летнего начальника пожарной части — осколочные ранения ног.

На АЗС повреждено заправочное оборудование, остекление здания, два автомобиля.

Также в селе Щекино Рыльского района получили разрушения два частных дома.

С 9:00 5 мая до 9:00 6 мая над Курской областью сбили 79 беспилотников, еще трижды с дронов сбросили взрывные устройства. Также установлено 54 артиллерийских обстрела.

Алина Морозова