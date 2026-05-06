В Переславле отопительный сезон завершится 7 мая

В Переславле-Залесском отопительный сезон закончится 7 мая. Соответствующее постановление подписал заместитель главы администрации округа по развитию инфраструктуры Виктор Талалаев.

«В соответствии с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8°С и необходимостью своевременной подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов администрация постановляет установить срок окончания отопительного сезона на объектах социальной сферы и жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа 7 мая 2026 года»,— указывается в постановлении.

Руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций должны приступить к ремонту и ревизии оборудования котельных и тепловых сетей согласно графикам, а управляющие компании — к ревизии оборудования, ремонтным и профилактическим работам на системах отопления и горячего водоснабжения.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в регионе принято решение о завершении отопительного сезона с 4 мая. Он пояснял, что отключение будет проводиться поэтапно с учетом особенностей систем теплоснабжения в разных округах.

Алла Чижова