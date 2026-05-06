Больше 20 жилых домов остались без воды в Новороссийске

В Новороссийске из-за проведения аварийных работ на сетях без воды остались 29 многоквартирных домов. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Подачу водоснабжения приостановили в связи с ремонтом запорной арматуры на НСВ в районе улицы Куникова, 92. В настоящее время вода отсутствует по следующим адресам:

ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул. Золотаревского, 2, 2А, 4

ул. Малоземельская, 14

ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104

Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 16:00. На период отключения «Водоканал» Новороссийска будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко