В Ростовской области временно снизится качество услуг связи

В связи с проведением мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности жителей Ростовской области, возможно снижение качества услуг связи. Об этом сообщили власти региона в комментариях telegram-канала губернатора Юрия Слюсаря. Срок, до которого пройдут мероприятия, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Комментарий властей поступил в ответ на комментарий о том, что в Батайске отключили мобильную связь днем 5 мая. «Отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области.

По решениям регулятора возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в «белый список»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева