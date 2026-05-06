Петербуржцев предупредили о фальшивых медалях к 9 Мая

В преддверии Дня Победы злоумышленники начали обзванивать пожилых граждан под видом сотрудников местных администраций. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, цель злоумышленников — получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги» и персональным данным.

Горожан призывают не передавать по телефону личные сведения, пароли и коды подтверждения

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мошенники обещают вручить памятную медаль к 9 Мая. Представляясь чиновниками, звонившие убедительным тоном просят продиктовать паспортные данные, СНИЛС, дату рождения, а иногда и коды из SMS. В ряде случаев они анонсируют доставку награды на дом или ссылаются на знакомые гражданам инстанции.

Горожан призывают не передавать по телефону личные сведения, пароли и коды подтверждения. Настоятельно рекомендуется: прекратить разговор при любом запросе персональных данных; попросить назвать организацию и официальный номер телефона для обратной связи, не пользуясь продиктованными контактами; настаивать на письменном уведомлении или уведомлении через официальный сайт ведомства; при личном визите незнакомца требовать служебное удостоверение.

Если данные уже переданы, необходимо немедленно сменить пароль в учетной записи «Госуслуг», включить двухфакторную аутентификацию и проверить историю входов, завершив подозрительные сессии. Также рекомендуется связаться с банком, сообщить о возможной утечке данных и при необходимости заблокировать карты.

Карина Дроздецкая