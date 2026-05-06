Вузы Перми увеличивают стоимость обучения

В предстоящем учебном году стоимость обучения в вузах Перми вырастет от 4 до 20%. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные вузов. Так, по предварительным данным, стоимость обучения в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) по техническим специальностям вырастет на 4–5%, по гуманитарным — на 7,5%. Окончательно стоимость обучения станет известна 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоимость обучения в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличится в среднем на 11%. В Пермском филиале национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» цена года обучения возрастет на 15–20%.

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова поднимет стоимость обучения по очной форме на 8%, а по очно-заочной и заочной формам — на 10–12%.

В Пермском государственном институте культуре (ПГИК) заявили, что цена обучения формируется исходя из государственного задания, утверждаемого правительством РФ. «Индексация стоимости обучения в 2026/2027 году по отношению к 2025/2026 учебному году сохраняется в пределах уровня инфляции»,— добавили в ПГИК.