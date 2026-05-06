В Петербурге к выходным потеплеет до +16 градусов

К 8 мая в городе потеплеет: осадков не прогнозируется, ночью +2…+4 градуса, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. После аномальных снегопадов конца апреля регион вернулся к умеренным весенним температурам, характерным для первой декады мая, сообщает центр «ФОБОС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Днем в четверг ожидается +10…+12 градусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Днем в четверг ожидается +10…+12 градусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня в Санкт-Петербурге сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, воздух днем прогреется до +11…+13 градусов, ветер западный умеренный.

Кирилл Конторщиков