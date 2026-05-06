Жительница Кузнецка отдала лжеброкеру 1,5 миллиона рублей
В Кузнецке Пензенской области расследуют дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД Пензенской области
По данным силовиков, 41-летняя горожанка нашла в интернете объявление о дополнительном заработке и оставила заявку. Затем с ней связался представившийся брокером незнакомец. Злоумышленник предложил вложиться в инвестиции.
Следуя инструкции мошенников, женщина завела брокерский счет. В итоге горожанка перевела незнакомцам 1,438 млн руб. Дивидендов потерпевшая не получила, а «брокер» перестал выходить на связь. Полицейские завели дело о мошенничестве.