В Красноярском крае издан приказ о планировке территории для ТКО в Ближней Елани

«Богучанский экотехнопарк» по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) планируется разместить на участке в 25 га. Площадь застройки составит 0,5 га, следует из приказа министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Максима Говорушкина от 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно документу, территория отведена в урочище Ближняя Елань Богучанского муниципального округа. Документацию по планировке территории подготовит региональное министерство экологии. Как писал «Ъ-Сибирь», аналогичный приказ в отношении «Лесосибирского экотехнопарка» был издан красноярским минстроем в начале апреля 2026 года.

В прошлом году минэкологии Красноярского края сообщало о заключении контрактов на подготовку проектной документации для строительства в регионе шести комплексов по обращению с ТКО.

Валерий Лавский