Зарплатный разрыв в Петербурге достиг семикратной величины

В Санкт-Петербурге самая высокая средняя начисленная зарплата по итогам февраля 2026 года зафиксирована в секторе «добыча полезных ископаемых» — 516 тыс. руб. Это более чем в семь раз превышает показатель самого низкооплачиваемого сегмента («почтовая и курьерская деятельность»), где он составил 72,8 тыс. руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Петростата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В число лидеров по уровню оплаты в Петербурге также входят: водный транспорт (230,7 тыс. руб.), информация и связь (205,6 тыс. руб.), воздушный и космический транспорт

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В число лидеров по уровню оплаты в Петербурге также входят: водный транспорт (230,7 тыс. руб.), информация и связь (205,6 тыс. руб.), воздушный и космический транспорт

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом собственно добыча ископаемых в городе почти не ведется — однако здесь расположены штаб-квартиры «Газпрома», «Газпром нефти», «Газпром межрегионгаза» и других крупных углеводородных компаний. За год заработки в добывающем секторе выросли на 18%, тогда как в почтово-курьерском — в 1,6 раза.

Общегородская средняя номинальная зарплата в феврале достигла 128,9 тыс. руб. (+11,8% за год и почти +7% к январю). В Ленинградской области — 94,9 тыс. руб. (+10,7%).

В число лидеров по уровню оплаты в Петербурге также входят: водный транспорт (230,7 тыс. руб.), информация и связь (205,6 тыс. руб.), воздушный и космический транспорт (205,4 тыс. руб.), финансы и страхование (197 тыс. руб.), а также научные исследования (165,2 тыс. руб.).

Наиболее заметный годовой прирост, помимо добычи и почтовой деятельности, показали: административная деятельность (до 85,1 тыс. руб., +25,5%), гостиницы и общепит (до 75,5 тыс. руб., +23,2%), наука и техника (до 163,3 тыс. руб., +17,9%), информация и связь (до 205,6 тыс. руб., +15,4%) и сухопутный/трубопроводный транспорт (до 113,1 тыс. руб., +15%).

Карина Дроздецкая