Суд в Ростове отказал во взыскании убытка с бенефициара концерна «Покровский»

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск компании «Агрофирма Ново-Покровская» к бизнесменам Александру Галичеву и Андрею Коровайко о взыскании в солидарном порядке убытка в размере более 168 млн руб. К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли ООО «Новые технологии», территориальное управление Росимущества в Ростовской области и АО «Сахарный комбинат Курганинский».

Основанием для обращения в суд послужили доводы о том, что господин Галичев нарушил условия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Новые технологии». Речь шла о несоблюдении заверения об обстоятельствах, ответственность за которое в виде убытков предусмотрена договором. Солидарную обязанность Андрея Коровайко истец обосновывал тем, что он являлся одним из конечных бенефициаров от деятельности обществ, входящих в группу компаний концерна «Покровский», а Александр Галичев, в свою очередь, действовал в его интересах.

Из материалов суда следует, что в июне 2022 года Александр Галичев и «Агрофирма Ново-Покровская» заключили договор купли-продажи 50% доли в уставном капитале «Новых технологий». В иске указано, что в июле 2022 года ОАО «СС Племзавод Бейсуг» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании сделки купли-продажи доли недействительной. Истец утверждал, что господин Галичев и агрофирма нарушили преимущественное право ООО «Новые технологии» на покупку доли по цене предложения третьему лицу. В то же время компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к агрофирме и Александру Галичеву о переводе прав и обязанностей покупателя части доли, мотивируя это аналогичным нарушением преимущественного права.

Истец заявил, что выдача заверения предполагает «активную роль стороны, направленную на убеждение контрагента в достоверности информации». По мнению истца, бизнесмен намеренно ввел агрофирму в заблуждение относительно гарантий. Целью приобретения доли в ООО «Новые технологии» являлось получение владения в ЗАО «Сахарный комбинат Курганинский». Истец является бенефициарным владельцем 38% акций этого комбината. Согласно балансу ЗАО «Сахарный комбинат Курганинский» за 2021 год, нераспределенная прибыль (дивиденды акционера) составила 444 млн руб. Исходя из этого, истец и рассчитал упущенную выгоду в размере 168 млн руб.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства истца о приостановлении производства по делу и полностью отказал в иске.

Константин Соловьев