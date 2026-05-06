В Ростове обновили свыше 20 тысяч квадратов метров дорожной разметки

В Ростове-на-Дону дорожную разметку обновили на площади более 20 тыс. кв. м. В 2026 году запланировано нанести свыше 150 тыс. кв. м горизонтальной разметки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Работы уже завершены на улицах Большая Садовая, Каскадная, проспекте Михаила Нагибина, улицах Берберовская и Доватора, а также на других участках. На объектах, которые сейчас находятся на стадии ремонта, разметку нанесут после окончания ремонтных работ и получения положительного заключения экспертизы. На дорогах с дефектами проезжей части разметка наносится после проведения ямочного ремонта.

По информации департамента автодорог и организации дорожного движения, работы в основном проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Для нанесения разметки применяются термопластик, эмаль и холодный пластик.

Константин Соловьев